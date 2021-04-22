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Шварц напомнил, что «Химки» - лучшая команда РПЛ за последние 15 туров

22 Апреля 2021, 12:17,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Химками» дал оценку сопернику.

- Мы ожидаем очень сложную игру. «Химки» являются очень организованной командой, она очень агрессивно обороняется. Также если говорить об атаке, то это команда, у которой есть разные варианты ведения матча. Я считаю, что эта игра будет интенсивной. Также она будет интересной с точки зрения построения тактических действий обеих команд.

- Уже не в первый раз «Динамо» играет против команд с тремя центральными защитниками. Думаете ли сыграть зеркально в таком случае или будете отталкиваться от себя?

- Как вы знаете, один из центральных защитников «Химок» дисквалифицирован, поэтому есть вероятность, что опорник сыграет на его позиции. Сейчас мы готовимся к обеим схемам со стороны «Химок». Они могут сыграть как в пять защитников, используя трех центральных, так и по схеме в четыре защитника. Нам важно поддерживать интенсивность игры в течение всех 90 минут, учитывая и тот фактор, что мы играем на своем поле перед своими болельщиками.

- Сможет ли Даниил Лесовой принять участие в матче? У «Химок» отсутствует лидер команды Денис Глушаков, без которого команда играет не так ярко. Какие мысли на этот счет?

- Лесовой вчера провел частично тренировку в общей группе команды. Во вторник он тренировался индивидуально. Примет ли он участие в матче в качестве игрока стартового состава или начнет матч на скамейке запасных, мы примем решение чуть позже.

Денис Глушаков - очень важный игрок в схеме «Химок», игрок с большим опытом, квалифицированный. Если говорить в принципе о тех матчах, которые «Химки» провели, то за последние 15 туров  с тех пор, как я возглавил команду «Динамо», «Химки» набрали 32 очка, это больше всех за последний этап. «Динамо» на этом этапе находится на четвертом месте, мы набрали 29 очков. Если говорить о «Рубине» и «Зените», то команды за этот отрезок заработали 31 очко. С тех пор, как я вижу эту команду и ее возглавил новый тренер, команда очень успешно играет, она очень агрессивно играет в обороне, вариативна, создает много моментов в атаке. Мы ждем очень тяжелой игры в эту субботу.

- Вы наверняка смотрели матчи с участием Дениса Глушакова и без него. В частности «Химки» проиграли «Ахмату» без него (1:3). Можно сказать, что это две разные команды?

- Виден четкий план, рука и почерк команды. Она постоянно играет в очень агрессивный футбол, зачастую высоко прессингует. Команда нацелена на активную игру. Соответственно мы ожидаем такого матча, когда команда «Химки» будет достаточно агрессивно играть как в атаке, так и обороне.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Химки, Сандро Шварц
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