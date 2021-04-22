Шварц: «Впечатлён характером, который показывает наша молодая команда за всё это время»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Химками» ответил на вопросы о показателях игры команды.

- Еще один матч, в котором «Динамо» будет фаворитом и владеть инициативой. Далеко не первый такой матч в нынешнем году. Так вы играли против «Тамбова», «Уфы», «Урала», «Ротора», «Крыльев Советов» и везде было по-разному. С «Уфой» получилось очень хорошо, «Тамбов» и «Ротор» обыграли. Первый тайм с «Уралом» был не очень, а «Крылья Советов» вообще к вам хорошо подготовились. Довольны ли вы тем, как «Динамо» играет первым номером? Не боитесь ли, что «Химки» очень мотивированы в турнирной борьбе и послезавтра постараются вас затянуть в такую вязкую борьбу, как «Урал»?

- Мой опыт подсказывает, что мы можем активно и удачно играть. Завтра будет ровно шесть месяцев с тех пор, как я стал тренером московского «Динамо». В любом случае неважно, на каком мест находится команда, против которой мы играем. Важно показывать в каждой игре трудолюбие, важно выкладываться на все 100%, показывать все то, что мы можем, поэтому нет определенного рецепта в матче против того или иного соперника. Для нас важно придерживаться именно наших игровых принципов и идей, которые мы каждый день пытаемся донести до нашей команды на теоретических занятиях, на поле, в тренировочном процессе. Исходя из этого, я могу сказать, что виден определенный прогресс у команды, если говорить о владении мячом, игре в обороне. Также для нас очень важным показателем является игра в переходных фазах. Все эти показатели говорят о том, что команда находится на правильном пути. Мне очень нравится, я впечатлён тем характером, который показывает наша молодая команда за все это время. Вчера и позавчера мы проводили тактические занятия. Вижу, что ребята заряжены на результат и полностью выкладываются. Это мне доставляет огромное удовольствие.

- В последних матчах у «Динамо» неплохо получается реализовывать угловые и стандарты. Здесь есть элемент случайности, или приносит плоды работа на тренировках?

- Для нас стандартные положения являются частью тренировочного процесса. Это доказательство того, что мы постоянно работаем над этим и пытаемся улучшить нашу игру. В этом элементе игры показательными являются два мяча, которые забил Иван Ордец в матче против «Урала» и «Ротора».

- Смотрели ли вы матч первого круга с «Химками»? Обратили ли вы внимание, сколько проблем доставил Илья Кухарчук? Не планируете ли подстройку фланговых игроков конкретно под Кухарчука?

- Мы проанализировали как игру Кухарчака, так и последние три встречи, которые «Химки» провели. Я могу сказать, что эта команда и Кухарчук в части играет достаточно качественно. «Химки» постоянно играют агрессивно. Для нас будет важно, чтобы наши игроки группы атаки также вступали в высокий прессинг и помогали обороняться всей командой для того, чтобы мы могли обороняться командно.

- Насколько для вас важен показатель xG? «Химки», например, находятся по этому показателю ниже в турнирной таблице, чем в реальности. Это может означать, что им немного везет в завершающей фазе.

- Конечно, мы просматриваем все эти данные. Но не могу сказать, что показатель ожидаемых голов является определяющим фактором для той или иной игры. Конечно, мы тоже просматриваем статистику. Если говорить о физических данных игроков, то мы смотрим, сколько тот или иной игрок пробежал, просматриваем общее количество километров, которые пробежала команда за матч. Нам также важны количество спринтов и ускорений, которые делает тот или иной игрок. Если говорить о таких показателях, как отбор мяча на половине соперника или единоборства, для нас эти показатели также являются очень важными. Передачи в штрафную также оказывают влияние на ход встречи. Это то, на что мы делаем упор и что планируем улучшать в нашей игре.