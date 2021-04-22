Глушаков: «Сейчас хочу в сборную вернуться, для меня это цель»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в эфире программы «Третий тайм» на канале «Матч Премьер» назвал свою цель на ближайшее время.

- Ты сказал, что сборная России для тебя незакрытая дверь. Ты по-прежнему так считаешь?

- Да, конечно. Почему нет? По своему функциональному состоянию я готов для сборной, никому не уступаю, опыт. Там Юрка Жирков тоже бегает, никому не уступает. Хотя у меня статус не тот. Самое главное, чтобы была здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал. Это самое важное, мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро, после Евро, не знаем, что будет. Так что сейчас хочу в сборную вернуться, для меня это цель.

- Мечта Дениса Глушакова - футболиста?

- Не буду вам рассказывать мечту, она не сбудется тогда.