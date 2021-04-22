Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Глушаков: «Сейчас хочу в сборную вернуться, для меня это цель»

22 Апреля 2021, 19:47,

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в эфире программы «Третий тайм» на канале «Матч Премьер» назвал свою цель на ближайшее время.

- Ты сказал, что сборная России для тебя незакрытая дверь. Ты по-прежнему так считаешь?

- Да, конечно. Почему нет? По своему функциональному состоянию я готов для сборной, никому не уступаю, опыт. Там Юрка Жирков тоже бегает, никому не уступает. Хотя у меня статус не тот. Самое главное, чтобы была здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал. Это самое важное, мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро, после Евро, не знаем, что будет. Так что сейчас хочу в сборную вернуться, для меня это цель.

- Мечта Дениса Глушакова - футболиста?

- Не буду вам рассказывать мечту, она не сбудется тогда.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Химки, Денис Глушаков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола