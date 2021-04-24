Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Шварц: «Обидно, мы полностью переиграли соперника»

24 Апреля 2021, 22:34,

Рулевой «Динамо» Сандро Шварц высказался после домашнего поражения от «Химок» со счётом 0:1 в двадцать седьмом туре чемпионата России.

«Обидно проигрывать в матче, в котором мы полностью переиграли соперника. Вся статистика в нашу пользу, кроме количества забитых голов. Но счёт на табло, мы проиграли», - сказал Шварц после игры.

Московское «Динамо» на текущую минуту располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. В воскресенье догнать московскую команду по очкам может «Сочи», а «Рубин» и ЦСКА, в свою очередь, могут оторваться от «бело-голубых».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола