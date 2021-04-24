​Шварц: «Обидно, мы полностью переиграли соперника»

Рулевой «Динамо» Сандро Шварц высказался после домашнего поражения от «Химок» со счётом 0:1 в двадцать седьмом туре чемпионата России.

«Обидно проигрывать в матче, в котором мы полностью переиграли соперника. Вся статистика в нашу пользу, кроме количества забитых голов. Но счёт на табло, мы проиграли», - сказал Шварц после игры.

Московское «Динамо» на текущую минуту располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. В воскресенье догнать московскую команду по очкам может «Сочи», а «Рубин» и ЦСКА, в свою очередь, могут оторваться от «бело-голубых».