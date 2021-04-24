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Черевченко: «Вот сегодня вы увидели, какая мотивация футболистов»

24 Апреля 2021, 22:11,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Динамо» (1:0).

- Очень сложный матч для нашей команды был. Как я говорил перед матчем, мне очень нравится игра «Динамо», молодые амбициозные футболисты, особенно в линии атаки. Но выдержали натиск «Динамо» в первые 15-20 минут. «Динамо» играло с преимуществом. Самое главное, что выстояли, воспользовались ошибкой команды соперника и забили гол. Я благодарен ребятам, это еще говорит о том, что мне задают вопросы перед каждой игрой - какая мотивация футболистов? Вот сегодня увидели, какая мотивация футболистов.

- Вы угадали с заменой. Глушенков, оказавшийся на поле, принес эту победу в компенсированное время.

- У нас были планы в перерыве делать замену, но решили минут 10-15 Кухарчуку дать доиграть в начале второго тайма, чтобы Макс получше размялся.

- Второй раз за сезон удалось обыграть «Динамо» с тем же счетом 1:0. Можно ли сравнить эти матчи, или они были совершенно разными?

- Одинаковых матчей не бывает. Тем более, тот матч был моим первым в роли главного тренера «Химок». У меня было пять дней для подготовки команды. Здесь выиграли 1:0 второй матч в чемпионате. У «Динамо» непросто выиграть.

- Если разбирать победный мяч, что к нему привело - контратака, «Динамо» бросило все силы, чтобы вырвать победу? Как так получилось забить?

- Хорошую передачу сделал Паша Могилевец, он такой очень умный пас отдал Глушенкову. Некоторые футболисты с такой позиции могли бы пробить по воротам, но он нашел передачей.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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