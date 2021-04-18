Олич: «Пропустив второй гол, было очень сложно вернуться в игру»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень нервным было состояние на скамейке запасных во время проверки ВАР. Этот ли пенальти послужил тому, что в итоге не удалось хотя бы вырвать ничью?

- Конечно, я думаю, до этого момента у «Сочи» было много шансов, но мы эти первые 20 минут отстояли на ноль. Когда уже начали играть в футбол и чуть лучше стоять на поле, там минут 4-5 смотрели повторы, я сам не видел момент, не могу его комментировать. Во втором тайме самое важное было не пропустить второй мяч. А когда мы его пропустили через несколько минут, было очень сложно вернуться в игру.