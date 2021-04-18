Чалов: «Не ждём простой игры против «Сочи»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался по поводу воскресного матча против «Сочи» в двадцать шестом туре Премьер-лиги.

«Мы не ждём простой игры. У «Сочи» поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за попадание в еврокубки. В прошлый раз мы тоже выиграли в Сочи с трудом – 3:2», - приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА в Twitter.

Чалов не стал никого выделять в составе «Сочи», отметив, что в команде подобраны сильные футболисты.

Матч между «Сочи» и ЦСКА стартует в половине пятого по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.