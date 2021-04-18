Чалов: «Не ждём простой игры против «Сочи»

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18 Апреля 2021, 10:40,
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Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался по поводу воскресного матча против «Сочи» в двадцать шестом туре Премьер-лиги.
«Мы не ждём простой игры. У «Сочи» поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за попадание в еврокубки. В прошлый раз мы тоже выиграли в Сочи с трудом – 3:2», - приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА в Twitter.
Чалов не стал никого выделять в составе «Сочи», отметив, что в команде подобраны сильные футболисты.
Матч между «Сочи» и ЦСКА стартует в половине пятого по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Сочи, Фёдор Чалов