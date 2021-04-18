Олич крещён поражением: «Сочи» разобрался с ЦСКА и вернулся к борьбе за еврокубки

Вслед за «Зенитом» в гости к «Сочи» отправился другой большой российский клуб – ЦСКА.

В первой половине марта казалось, что сочинцы вполне могут остаться в еврокубковой зоне, но затем у них наступил спад. В гостях они уже и так давно не выигрывали, а теперь к этому присоединились ещё и домашние неудачи. В частности, «барсы» не совладали на «Фиште» с питерским «Зенитом», хотя вышли тогда вперёд во втором тайме. Но объективно в том матче у черноморцев было очень мало шансов. Против ЦСКА они имели на бумаге явно больше возможностей не проиграть, а то и выиграть. В первом круге «барсы» здорово сыграли на «ВЭБ Арене», и только расточительность Антона Заболотного не позволила им увезти оттуда три очка.

В отчётном матче на тренерскую скамью сочинцев вернулся переболевший ангиной Владимир Федотов. Наверно, это должно было пойти им на пользу, учитывая большую роль тренерской руки в игре «барсов». Хозяева могли выйти вперёд уже на тринадцатой минуте, но Заика умудрился не попасть в створ с маленького расстояния. Чуть позже рядом со штангой пробил Антон Заболотный, на что «армейцы» отметили неточным ударом Влашича после отскока на угловом.

На 35-й минуте Бурмистров классно пальнул с левого полуфланга по воротам своего бывшего одноклубника – Акинфеев вытянул руки и перевёл мяч на угловой. Но «красно-синим» нельзя было успокаиваться. Хозяева уже подали корнер, игра продолжилась, и только потом главный арбитр Васильев назначил пенальти в ворота гостей. На ВАР-повторе он увидел, что Тикнизян в своей штрафной отставил руку в сторону и слегка подкинул локтевой областью опускавшийся сверху мяч. На самом Тикнизяне слабо держал свою руку, а потом оттянул её к себе Терехов.

Васильев долго смотрел в монитор и в итоге указал на точку, а также предъявил сразу несколько жёлтых карточек представителям обоих тренерских штабов. Нобоа пробил с пенальти безупречно – в правую девятку. Принято считать, что такие удары не берутся, и надо иметь железные нервы, чтобы стрелять с одиннадцатиметровой отметки столь рискованно. Однако Нобоа был уверен в себе и не заставил огорчаться Федотова, который, отвернувшись, не смотрел на поле. 1:0.

Забитый гол раззадорил соперников, и до перерыва они обменялись ещё рядом моментов. Акинфеев блистательно выручил «красно-синих» в ближних боях с Антоном Заболотным и Бурмистровым. Кстати, у Антона ведь тоже есть «армейское» прошлое. Ну а в противоположной части поля другой Заболотный – Николай – защитил свои ворота от выстрела Эджуке. В общем, команды оставили хорошее послевкусие от первого тайма, и были основания полагать, что во втором половине игры на поле станет ещё жарче, но не стало. Дивеев не попал головой в створ после подачи углового, а Юсупов на 54-й минуте здорово вогнал мяч в левый угол, воспользовавшись скидкой Антона Заболотного (2:0).

Дальше хозяева сосредоточились на обороне, но был ещё момент у Бурмистрова, забить которому помешал Акинфеев. ЦСКА оказывал на «барсов» определённое давление, но не такое, какое они не могли бы выдержать. Сочинцам повезло, когда мяч свалился у Марадишвили с ноги во время подачи, потому как он прилетел не в створ, а в штангу. На память мог прийти февральский матч «армейцев» против «Локомотива», когда они много атаковали во втором тайме, уступая с разницей в два мяча, и не реализовали пенальти. На этот раз «красно-синие» заработали к 78-й минуте не одиннадцатиметровый, а опасный штрафной, но по факту и это оказалось для них очень хорошо. Никто не сомневался, что взявший большой разбег Дивеев включит мощную пушку, только вот Николай Заболотный всё равно не вытащил мяч из нижнего вратарского угла (2:1).

Впрочем, в концовке сочинцы не очень-то прижимались к своим воротам. Даже вообще не прижимались. Да, был удар Ахметова примерно с линии штрафной – мяч прошёл рядом со штангой. Ну и на этом всё, в общем. «Сочи» дарит победу вернувшемуся на тренерский мостик Владимиру Федотову, подбирается к ЦСКА на расстояние трёх очков и снова может мечтать о еврокубках. А Ивица Олич терпит первое поражение в России как тренер, и впереди у него два дерби – с «Локомотивом» в полуфинале Кубка плюс со «Спартаком» в Премьер-лиге.

Кирилл Иванцов