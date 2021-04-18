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Федотов: «Врачи рекомендовали ещё воздержаться, но просто невозможно было держаться вдали от команды»

18 Апреля 2021, 19:48,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:1).

- Не отвыкли ли вы за последнее время от управления командой с бровки? Вы вернулись, и «Сочи» сразу победил, видите ли какую-то закономерность в этом?

- Была необычная ситуация, с которой я не сталкивался в своей карьере и жизни. Но чтобы так долго находиться не команды, такого не было. Три игры мне пришлось пропустить, и сегодня врачи рекомендовали еще воздержаться, но просто невозможно было держаться вдали от команды. Я думаю, что это еще больший урон наносит организму. Поэтому  сегодня мы были все вместе, не было меня, а команда отдавалась. Просто в тех матчах не получилось достичь результата. Я думаю, что в тех поединках мешала реализация.

- Вы подошли к Игорю Акинфееву после матча и тепло с ним поговорили. О чем шла речь?

- Звали в свою команду. Шутка. У него недавно был день рождения, пожелал ему крепкого здоровья и как можно дольше радовать нас своей потрясающей игрой, естественно, не в матчах с нами.

- Почему вы отворачиваетесь, когда пенальти бьет ваша команда? За что вам дали желтую карточку?

- Мне не дали желтую карточку. Судья просто увидел первого попавшегося, я вообще старался молчать сегодня и не напрягаться. Скажу честно, когда он ее мне показал, я был немножко взволнован, но он сообразил, что я не тот, кто заслуживает карточку, и показал ее другому.

Не смотрю пенальти? Так спокойненько, читаю молитву, чтобы мяч пришел туда, куда нужно.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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