​ЦСКА назвал состав на матч против «Сочи»

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18 Апреля 2021, 15:34,
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В воскресенье в рамках двадцать шестого тура российского чемпионата сыграют «Сочи» и ЦСКА. Рулевой московской команды Ивица Олич решил включить в стартовый состав своей команды таких исполнителей:
Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков, Марадишвили, Тикнизян, Влашич, Рондон, Эджуке.
Стоит сказать, что ведущий защитник ЦСКА Марио Фернандес начнёт игру в запасе. Также среди запасных игроков у «армейцев» будут находиться Алан Дзагоев и Фёдор Чалов.
Команды услышат стартовый свисток в половине пятого вечера. Следить за ходом поединка на стадионе «Фишт» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Сочи
Вот, Олич сразу понял что Чалый не заслуживает места в основе, оно всем было видно и понятно. Деревянный пенсионер Рондон с треском его вынес из состава. А то пели тут поэмы о суперталанте каком то. Интересные решения принимает Ивица. Посмотрим как это отразится на результатах.
тут выигрет тот клуп,на чей афедрон муха нагадит...
исключая погрешность рэффэри!:)