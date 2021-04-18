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​ЦСКА назвал состав на матч против «Сочи»

18 Апреля 2021, 15:34,

В воскресенье в рамках двадцать шестого тура российского чемпионата сыграют «Сочи» и ЦСКА. Рулевой московской команды Ивица Олич решил включить в стартовый состав своей команды таких исполнителей:

Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков, Марадишвили, Тикнизян, Влашич, Рондон, Эджуке.

Стоит сказать, что ведущий защитник ЦСКА Марио Фернандес начнёт игру в запасе. Также среди запасных игроков у «армейцев» будут находиться Алан Дзагоев и Фёдор Чалов.

Команды услышат стартовый свисток в половине пятого вечера. Следить за ходом поединка на стадионе «Фишт» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Сочи
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Комментарии (2)
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1
Zenituwka
18 Апреля 2021, 15:46

Вот, Олич сразу понял что Чалый не заслуживает места в основе, оно всем было видно и понятно. Деревянный пенсионер Рондон с треском его вынес из состава. А то пели тут поэмы о суперталанте каком то. Интересные решения принимает Ивица. Посмотрим как это отразится на результатах.

1
zurukukkk
18 Апреля 2021, 16:52

тут выигрет тот клуп,на чей афедрон муха нагадит...
исключая погрешность рэффэри!:)

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