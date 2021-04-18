​ЦСКА назвал состав на матч против «Сочи»

В воскресенье в рамках двадцать шестого тура российского чемпионата сыграют «Сочи» и ЦСКА. Рулевой московской команды Ивица Олич решил включить в стартовый состав своей команды таких исполнителей:

Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Щенников, Обляков, Марадишвили, Тикнизян, Влашич, Рондон, Эджуке.

Стоит сказать, что ведущий защитник ЦСКА Марио Фернандес начнёт игру в запасе. Также среди запасных игроков у «армейцев» будут находиться Алан Дзагоев и Фёдор Чалов.

Команды услышат стартовый свисток в половине пятого вечера. Следить за ходом поединка на стадионе «Фишт» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.