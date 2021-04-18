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Юсупов: «Может быть, я нашёл свою команду, нашёл свой город, коллектив»

18 Апреля 2021, 18:40,

Лучший футболист матча «Сочи» - ЦСКА (2:1) Артур Юсупов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня нельзя было проигрывать, все это понимали и очень ответственно отнеслись к этому матчу. Вышли сегодня в полноценном состоянии и, считаю, провели очень хороший матч.

- Вы забили красивый гол.

- Да, так получается в этом чемпионате, что я часто забиваю, плюс красивые голы. Я тоже этому рад. Может быть, нашел свою команду,  нашел свой город, коллектив, тренерский штаб мне доверяет. Все в совокупности дает такой результат.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Артур Юсупов
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