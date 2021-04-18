Олич: «Сочи» мог забить ещё 2-3 гола»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:2).

- Сегодня я знал, что здесь не будет легко, что команда «Сочи» очень хорошо играет дома. Мы готовили к этому команду, чтобы внимание было на первые полчаса, очень важно было не пропустить гол. Когда нам это удалось, Игорь Акинфеев очень хорошо стоял на воротах и сохранил их в неприкосновенности. Мы наконец-то начали играть в футбол, и тут ВАР, здесь я не могу ничего сказать, потому что не видел, был назначен пенальти, команде было очень тяжело. Мы попробовали забить, моменты были, но пропущенный второй гол стал тяжелым ударом. Но хочу сказать, что команда «Сочи» сегодня больше хотела победить.

- ЦСКА стал более активно играть во второй половине второго тайма. Почему так не играли раньше с таким количеством моментов?

- Это правда было, но это очень рискованно. Фактически все играли в атаке, и это было очень опасно. У «Сочи» было несколько контратак, и если бы они сыграли спокойно до конца, могли бы забить еще 2-3 гола. После счета 1:2 у нас оставалось еще 15 минут, мы могли забивать, моменты были, но как сказал сначала, все было не так, как надо. В итоге я не доволен первым таймом нашей команды. То же скажу о втором тайме, который мы начали не так, как надо. В итоге «Сочи» заслуженно выиграл.

- Как теперь оцениваете шансы ЦСКА на попадание в зону еврокубков?

- У нас осталось всего четыре игры до конца. Мы видели и знали, что будет очень тяжелая концовка, но надо смотреть на ближайший матч.

- Вас удивил уровень игры соперника? Были ли вы готовы к тому, что «Сочи» будет так играть?

- Мы готовились, я знал, что они так будут играть, но мы просто не были на том уровне, который нужен команде.

- Ожидалось, что вы раскрепостите ЦСКА ментально. Сработало ли это? Нужны ли еще сборы, чтобы что-то исправить? Понимаете ли вы что вообще нужно исправить в ближайшей перспективе?

- Много работы, я видел с первого дня это. За неделю-две тренер не может все поменять и сделать хорошо, но я верю в эту команду, у нас хорошие игроки. Сегодня надо из этого поражения вынести урок, готовиться к следующему матчу и выигрывать.