Известна причина отсутствия Марио Фернандеса в составе ЦСКА

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18 Апреля 2021, 15:46,
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В воскресенье ЦСКА проведёт гостевой поединок российского чемпионата против «Сочи». Один из лидеров московской команды Марио Фернандес остался в запасе, что удивило болельщиков команды. Теперь оказалось, что защитник и вовсе не сможет выйти на поле.
Главный тренер «армейцев» Ивица Олич заявил, что Фернандес не готов сыграть из-за повреждения, полученного на субботней тренировке команды. Хорватский тренер не знает, сколько времени Марио понадобится на восстановление. Слова Олича приводит пресс-служба ЦСКА в Twitter.
Матч между «Сочи» и ЦСКА начнётся в половине пятого вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес