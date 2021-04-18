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Известна причина отсутствия Марио Фернандеса в составе ЦСКА

18 Апреля 2021, 15:46,

В воскресенье ЦСКА проведёт гостевой поединок российского чемпионата против «Сочи». Один из лидеров московской команды Марио Фернандес остался в запасе, что удивило болельщиков команды. Теперь оказалось, что защитник и вовсе не сможет выйти на поле.

Главный тренер «армейцев» Ивица Олич заявил, что Фернандес не готов сыграть из-за повреждения, полученного на субботней тренировке команды. Хорватский тренер не знает, сколько времени Марио понадобится на восстановление. Слова Олича приводит пресс-служба ЦСКА в Twitter.

Матч между «Сочи» и ЦСКА начнётся в половине пятого вечера по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Марио Фернандес
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