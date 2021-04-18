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Олич: «Очень уважаю «Сочи», но и мы хотим здесь победить и набрать очки»

18 Апреля 2021, 16:36,

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Марио вчера на тренировке получил травму. В этом моменте мы не знаем, сколько ему времени нужно для возвращения на поле. Но он сегодня не готов играть. Его место займет другой футболист. Конечно, он очень для нас важный игрок, но это жизнь и футбол. Поэтому тот, кто будет его заменять, также отдаст все силы на поле.

- В целом какая готовность клуба в матче с ближайшим преследователем «Сочи» стремится в еврокубки и, не скрываясь,  об этом заявляет?

- Команда «Сочи» - очень хорошая. У нее уже есть 40 очков, она играет дома очень хорошо и много очков здесь набрала. Поэтому я очень уважаю соперника, но как он, так и мы хотим здесь победить и набрать очки, я жду хороший матч.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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