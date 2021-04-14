Василий Березуцкий покинул ЦСКА

Василий Березуцкий принял решение покинуть ЦСКА. Бывший защитник сборной России с августа прошлого года входил в тренерский штаб «армейцев».

«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит «до свидания!» - говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Напомним, что совсем недавно московский клуб покинул Виктор Ганчаренко. На данный момент белорусский специалист возглавляет «Краснодар».

После двадцати пяти туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а главным тренером клуба с недавнего времени является хорват Ивица Олич.