Федотов сравнил Акинфеева с удавом

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:1).

- Эта победа заслуженная, это командная победа, но по-другому не бывает. В первом тайме мы контролировали, создавали, у нас были и до забитого пенальти очень серьезные моменты, которые мы, к сожалению, не смогли воплотить в гол. Был один провальчик, когда мы позволили Эджуке выскочить и, слава богу, сняли путем самоотверженных действий нашей обороны этот выход. Но как показал дальнейший ход событий, мы контролировали мяч, создавали моменты и могли спокойно закончить этот матч, но ЦСКА в любой момент может из ничего создать проблему. Мы сыграли немного импульсивно, заработали стандарт, с которого получили гол, и, естественно, «армейцы», усилив группу атаки, создали очень непростой отрезок. Когда, казалось, что мы должны были доиграть очередную свою атаку и успокоить игру, к сожалению, этого не сделали. Но все хорошо, что хорошо кончается.

- Вы нанесли 13 ударов в створ, почти каждая атака доходила до удара, это удивительный показатель. В чем состоял ваш игровой план, как можно работать еще над реализацией?

- Как можно работать? Это нужно на тренировках, нужна уверенность. Но отдадим должное и мастерству горя Акинфеева, который, как удав, гипнотизировал эти удары, выручая свою команду. Но то, что мы доводили до ума, планировали, разбирали, анализировали, где у соперника, получается, справа появился Карпов, непрофильный фланговый защитник, у Фернандеса было какое-то повреждение, это сыграл на руку. Мы через эту хону имели достаточно ситуаций, когда обостряли, вскрывали фланг. Единственное, что не хватало завершающего паса или удара.