Корнаухов: «Когда игры проходят одна за другой, Олич мало что можно изменить»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал уход из клуба Василия Березуцкого и оценил работу Ивицы Олича на посту главного тренера в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я все-таки не нахожусь в структуре клуба, поэтому мне сложно что-то сказать про уход Василия. Если он принял такое решение, значит, он все взвесил, проанализировал какие-то вещи. Наверное, он захотел попробовать себя в другом месте.

Что касается работы Ивицы Олича, пока сложно что-либо сказать. Победы - это хорошо, все супер, все замечательно. Но когда игры проходят одна за другой, и он с командой работает в основном на играх и готовит игроков недолго по времени, мало что можно изменить. Какие-то, может быть, эмоциональные новые вещи он попробовал с командой. Но пока оценивать его работу сложно. Вся его работа ещё впереди, будем наблюдать и анализировать», - сказал Корнаухов.