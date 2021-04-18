Федотов: «Болельщики пришли нас поддерживать, и мы сделаем все возможное для победы»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Во-первых, собрались наши болельщики. Как мы сегодня сказали, пока одно сердце будет биться, мы будем бороться и сражаться за победу. Здесь другого не дано. Болельщики пришли нас поддерживать, и мы сделаем все возможное для победы.

- Три предыдущих матча подряд было проиграно? Сделаны ли какие-то выводы, понятны ли причины?

- Анализ есть, выводы есть, но сегодня есть возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.