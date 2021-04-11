Фоменко объяснил отсутствие в составе Адамова и Мевли

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Определенные перестановки в составе. Я так понимаю, что они отчасти вынужденные. Что касается позиции вратаря, Заболотный сегодня в старте, а не Адамов. Это с футболом связано, или есть какие-то другие причины?

- Нет, это опять же связано со здоровьем Дениса, он почувствовал недомогание пару дней назад и не до конца восстановился после небольшого отравления.

- Нет также в составе Михи Мевли, которого мы также привыкли видеть в старте в этом сезоне. Что с ним?

- Не только в составе, его даже нет в заявке. Ночью у него поднялась температура, поэтому он заболел и отсутствует.

- Дебют Данилы Прохина на позиции центрального защитника в Премьер-лиги за «Сочи» и сразу против «Зенита». Насколько это такая опасная ситуация в игре против действующего чемпиона и лидера чемпионата?

- Игра покажет, насколько это опасная ситуация. Опять же он прекрасно знает эту команду, ребят, против которых будет играть, поэтому определенный опыт у него, наверное, есть.