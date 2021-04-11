Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Фоменко объяснил отсутствие в составе Адамова и Мевли

11 Апреля 2021, 16:38,

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Определенные перестановки в составе. Я так понимаю, что они отчасти вынужденные. Что касается позиции вратаря, Заболотный сегодня в старте, а не Адамов. Это с футболом связано, или есть какие-то другие причины?

- Нет, это опять же связано со  здоровьем Дениса, он почувствовал недомогание пару дней назад и не до конца восстановился после небольшого отравления.

- Нет также в составе Михи Мевли, которого мы также привыкли видеть в старте в этом сезоне. Что с ним?

- Не только в составе, его даже нет в заявке. Ночью у него поднялась температура, поэтому он заболел и отсутствует.

- Дебют Данилы Прохина на позиции центрального защитника в Премьер-лиги за «Сочи» и сразу против «Зенита». Насколько это такая опасная ситуация в игре против действующего чемпиона и лидера чемпионата?

- Игра покажет, насколько это опасная ситуация. Опять же он прекрасно знает эту команду, ребят, против которых будет играть, поэтому определенный опыт у него, наверное, есть.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Олег Фоменко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола