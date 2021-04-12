Чистяков: «Сочи» показывает неплохой футбол»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не удивлён уверенной игрой сочинцев во втором тайме. Напомним, что матч завершился гостевой победой питерцев со счётом 2:1.

«Не скажу, что «Сочи» удивил. Это дисциплинированная команда, хорошо играет в этом сезоне, показывает неплохой футбол», - цитирует Чистякова пресс-служба «Зенита».

27-летний российский защитник сыграл девять матчей за питерцев и записал на свой счёт одну голевую передачу. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Ростову», в арендном соглашении предусмотрено право выкупа защитника питерским клубом.

После двадцати пяти туров «Зенит» занимает первое место в РПЛ.