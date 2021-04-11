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​«Зенит» объяснил отсутствие Ловрена в заявке на игру с «Сочи»

11 Апреля 2021, 15:28,

В двадцать пятом туре российского чемпионата «Зенит» сыграет против «Сочи» на выезде. В заявке питерской команды неожиданно не оказалось защитника Деяна Ловрена. Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», Ловрен на одном из тренировочных занятий повредил мышечные ткани. Футболист пройдёт обследование, по итогам которого станет известен полный диагноз и ориентировочные сроки его восстановления.

Отметим, что в отсутствие Ловрена капитаном «Зенита» снова будет нападающий Артём Дзюба. Он лишился повязки осенью на фоне появления в сети скандального видео со своим участием.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Деян Ловрен
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