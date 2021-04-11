​«Зенит» объяснил отсутствие Ловрена в заявке на игру с «Сочи»

В двадцать пятом туре российского чемпионата «Зенит» сыграет против «Сочи» на выезде. В заявке питерской команды неожиданно не оказалось защитника Деяна Ловрена. Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», Ловрен на одном из тренировочных занятий повредил мышечные ткани. Футболист пройдёт обследование, по итогам которого станет известен полный диагноз и ориентировочные сроки его восстановления.

Отметим, что в отсутствие Ловрена капитаном «Зенита» снова будет нападающий Артём Дзюба. Он лишился повязки осенью на фоне появления в сети скандального видео со своим участием.