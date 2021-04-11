Семак: «Реализация помешала нам набрать больше очков в весенней части»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился впечатлениями от игры с «Сочи» (2:1).

- В целом матч складывался очень непросто для нас в психологическом плане и с точки зрения результата. Пропустили первыми, пришлось отыгрываться, затратили большое количество сил и эмоций. Самое важное, что выиграли сегодня, будем готовиться к следующему матчу. Сделали еще один шаг вперед, вся борьба будет дальше, еще игр достаточное количество.

- Магомед Оздоев во втором матче подряд не попадает в старт. В чем он уступает конкурентам?

- Что касается Вендела, он смотрится очень хорошо, поэтому и выходит на поле вместе с Барриосом. Здесь у нас больше креатива, который есть в центре поля. Что касается Магомеда, у него был период небольшой с травмами, он выбыл из того тонуса, в котором находился. Поэтому будем готовиться к новому матчу, будут играть те, кто лучше готов и больше нужен команде на сегодняшний день.

- Прокомментируйте игру Прохина и Мамманы. Вы по-прежнему против участия в матчах арендованных игроков?

- Я уже это говорил, это вопрос достаточно спорный. У каждого есть свое мнение на этот счет, поэтому мое мнение было и есть. Я да, я против.

- Как оцените их игру?

- Что касается Мамманы, он хорошо сегодня смотрелся. Прохину, конечно, с листа сыграть очень сложно. Он много фолил, особенно в начале матча. Но в целом, я думаю, учитывая состояние и отсутствие игровой практики, сыграл неплохо как и вся команда «Сочи».

- Насколько удачно Дмитрий Чистяков заменил Деяна Ловрена? Есть ли вероятность, что Деян вернется в матче против «Краснодара»?

- По Деяну посмотрим, более подробная информация будет на следующей неделе. Что касается Чистякова, то у нас два центральных защитника, кроме тех, кого мы привыкли видеть. Это Данил Хотулёв и Дима Чистяков, который сыграл нормально. Конечно, ему непросто, но справился.

- Сегодня снова было много реализованных моментов, особенно у Сердара Азмуна. Есть ли понимание, как помочь ему тратить чуть меньше времени, чтобы реализовывать моменты?

- В этом периоде времени весеннем то количество моментов, которое есть у Сердара, оно большое. К сожалению, реализация помешала нам набрать больше очков в весенней части, но мы должны создавать больше, чтобы забивать больше, работать над завершением и реализацией, чтобы наработать устойчивые навыки. Другого пути нет. Трудиться на тренировках, просто так реализация не улучшится и не придет в один день. И так он забил сегодня два мяча, это здорово. Он помог команде, как и каждый игрок, который выполнял свою работу.

- Есть ли шанс у Мамманы и Прохина вернуться в «Зенит» летом?

- Шансы, конечно. Это арендованные игроки, шансы есть. Закончится чемпионат, и тогда этот вопрос будет актуальным.

- Вы обошли Петржелу по числу побед за «Зенит». Теперь у вас 74 победы в активе. Больше только у Спаллетти, Морозова и Садырина. Что для вас это значит?

- Самое важное, что команда победила. Остальное для меня цифра, хорошая цифра, которая ничего не значит, кроме приятных эмоций от самой победы, а не от количества побед.

- Насколько важен для вас результат матча с Москве? Будете ли болеть за «Локомотив»?

- Конечно, нам хочется, чтобы наши прямые конкуренты теряли очки, но все зависит от нас, мы не должны терять свои очки. Мы уже потеряли в тех матчах, где не должны были терять. Я надеюсь, что у нас осечек будет немного. Думаю, терять очки будут все. Главное - терять их меньше остальных.