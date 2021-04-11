Всё как обычно: «Сочи» упирался, но опять проиграл «Зениту»

Те, кто считают, что всё знают, не сомневались в победе «Зенита» на «Фиште».

«Зенит» выправил свой ход в чемпионате после вялого февральско-мартовского старта и опять утвердился в качестве главного претендента на чемпионство. А «Сочи», наоборот, сменил удачную полосу на пунктирную с преобладанием поражений. Если же смотреть на противостояние этих команд изолированно от их текущей формы, то в любом случае по известным причинам фаворитом видится клуб из Санкт-Петербурга. За «барсов» впервые в стартовом составе вышел арендованный у «Зенита» защитник Прохин, подменивший не попавшего в заявку Мевлю. В списке питерского клуба тоже оказалась неожиданность с первых минут – вынужденная. Ловрен получил мышечную травму, и его место в центре обороны занял Чистяков.

Матч начался довольно динамично. Команды были нацелены на ворота друг друга, а не на бесцельное катание мяча в первой и второй для себя третях поля. Постепенно черноморцы отошли назад и сосредоточились на разрушении атак питерцев, не все из которых им удавалось нейтрализовывать. На четырнадцатой минуте Азмун выходил на рандеву с вратарём по правому флангу, но пробил бесхитростно – Николай Заболотный отразил ногой. Кстати, тот удар так и остался единственным в створ в первом тайме. Дзюба ещё загнал мяч головой прямо в ворота с подачи штрафного от Ракицкого, но то игровое событие закономерно вошло в статистику как офсайд. В середине тайма «барсы» отпружинили игру вперёд от своей штрафной и создали пару полумоментов, где Антон Заболотный и Терехов немного не попали в створ.

Сразу после перерыва сочинцы включили акцентированный наступательный режим. Они зарабатывали угловой за угловым, но им недоставало выверенности в завершающей стадии. Зенитовцы огрызнулись плотными выстрелами Азмуна и Малкома, ставшими добычей Николая Заболотного, а потом хозяевам наконец удалась классная от начала до конца комбинация. Нобоа забросил в левом районе Терехову, тот скинул Юсупову, который пробил с острого угла, Лунёв парировал, и на добивании результативно сработал Бурмистров (1:0). Впрочем, недолго сочинская музыка играла. Через пять минут Ракицкий навесил справа со штрафного, и Азмун головой упаковал мяч в правый угол с рикошетом от газона (1:1). У сочинцев был прекрасный шанс обыграть «Зенит» или хотя бы не проиграть ему, но они его, как всегда раньше, упустили. Питерский клуб давил и додавил. На 80-й минуте Дуглас Сантос выполнил подачу с левого края штрафной, и Азмун со второго этажа поразил левый угол (1:2). «Зенит» пока что оторвался от «Спартака» на семь очков, но тому ещё предстоит дерби с «Локомотивом». А «Сочи» становится всё дальше от попадания в еврокубки.

Кирилл Иванцов