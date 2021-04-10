Юсупов: «Зенит» анализировать не надо, мы и так всё знаем»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

- Как оцениваете свою физическую форму сейчас? Насколько комфортно играть три матча за 8 дней?

- Нормально. Три дня после игры, это нормальное состояние. Два дня мы восстанавливались, сегодня предыгровая тренировка. Завтра выйдем, думаю, свежими.

- Помогает ли набрать лучший физический тонус такое большое количество матчей? Или лучше, когда только один матч в неделю?

- Не знаю, всем по-разному. Лично мне лучше больше играть, чем тренироваться. Восстанавливаться и подходить к играм - мне так комфортнее. Я общался с игроками, многим то же самое, комфортнее играть.

- Вопрос по сопернику. На этой неделе наверняка анализировали игру «Зенита». В чем сильные и слабые стороны соперника?

- У нас недавно была игра с «Локомотивом». Еще даже не анализировали «Зенит», хотя по большому счету их анализировать не надо, мы и так все знаем. Играм против чемпиона, будет интересный матч, проверить свои силы на фоне чемпиона. Сегодня нам тренерский штаб подскажет, и уже будем мысленно готовиться к игре.

- В прошлом сезоне игра с чемпионом страны собрала 35 тысяч болельщиков на стадионе «Фишт». Завтра тоже будет много болельщиков. Добавляет ли это мотивации на поле?

- Я в прошлом году здесь не был, не знаю, поэтому трудно сказать по прошлому году. В целом, когда много болельщиков, много эмоций, лучше играется и интереснее.

- Матчи против «Зенита» можно назвать особенными? Все-таки вы в Питере выступали и немало.

- Лично для меня, условно говоря, через год после ухода из «Зенита» были принципиальными. Сейчас, честно сказать, вообще нет таких моментов. Просто спокойно готовлюсь к игре, понимаю, что это сильный соперник. Настраиваюсь не из-за того, что я там был, а из-за того, что это чемпион. С чемпионом всегда играть приятно и интересно.

- Играть, когда на бровке нет главного тренера, сложно?

- У нас тренерский штаб, у Олега Петровича, считаю, одинаковые мысли с тренерами, поэтому на это внимания не обращаешь. Есть некоторые подсказки во время игры, просто прислушиваешься и всё.

- Как объясните последние поражения «Сочи»?

- Были неприятные два поражения, потому что, на наш взгляд, мы не заслуживали двух поражений. В целом играли неплохо, но условно «Локомотив» забивал из ничего голы, а мы свои моменты не использовали. И удаление не по делу. С «Рубином» такая же ситуация, только без удаления. Поэтому обидные поражения. Конечно, завтра перед игрой будем делать все, чтобы не проигрывать.