Андрей Мостовой – о матче с «Сочи»: «В каком-то моменте я очень сильно задохнулся, давно со мной такого не было»

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12 Апреля 2021, 14:33,
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в рамках двадцать пятого тура российской Премьер-лиги.
«Главное — добыли победу. Когда пропустили, я немного испугался, но внутри все равно была уверенность, что забьем.
Выход на замену? В каком-то моменте я очень сильно задохнулся, давно со мной такого не было», - цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».
Вчерашняя победа приблизила питерцев к заветному чемпионству. Отрыв от «Спартака», идущего вторым, составляет уже семь зачетных баллов, до конца чемпионата осталось всего лишь пять туров.
23-летний Мостовой сыграл двадцать девять матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Андрей Мостовой