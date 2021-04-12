Андрей Мостовой – о матче с «Сочи»: «В каком-то моменте я очень сильно задохнулся, давно со мной такого не было»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в рамках двадцать пятого тура российской Премьер-лиги.

«Главное — добыли победу. Когда пропустили, я немного испугался, но внутри все равно была уверенность, что забьем.

Выход на замену? В каком-то моменте я очень сильно задохнулся, давно со мной такого не было», - цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».

Вчерашняя победа приблизила питерцев к заветному чемпионству. Отрыв от «Спартака», идущего вторым, составляет уже семь зачетных баллов, до конца чемпионата осталось всего лишь пять туров.

23-летний Мостовой сыграл двадцать девять матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.