Фоменко: «Локомотив» - фаворит Кубка, раз он нас обыграл»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» поговорил о вратарской позициях и соперниках сочинцев.

- Вы в «Краснодаре» работали с вратарем Денисом Адамовым, а сейчас встретились с ним в «Сочи». Расскажите о нем и его качествах. Может ли он составить конкуренцию Сослану Джанаеву за место в составе, когда тот поправится? Доволен ли тренерский штаб его дебютом в матче против «Локомотива»?

- Денис - очень перспективный молодой вратарь. Мы его брали для того, чтобы он составлял конкуренцию Сослану. Все зависит от него и его труда, как он будет тренироваться. Особых претензий по его игре нет. Есть небольшие помарки, но в целом он стоял хорошо, несмотря на два пропущенных гола.

- Как оцените его игру в кубковом матче? Стоит ли ожидать его появления в основе завтра?

- Скорее всего. Окончательное решение будет позже.

- За 10 дней у команды три игры с топ-клубами. Можно ли сказать, что матч с «Зенитом» самый сложный на этом отрезке?

- На все игры против «Тамбова» или другого клуба надо выходить и играть за три очка. Где-то тактика меняется в зависимости от соперника, но в целом мы не разделяем матчи на топовых соперников и не топовых. Завтра «Зенит», мы будем выходить и играть.

- Как команда пережила вылет из Кубка России? Кого теперь можете назвать фаворитом турнира?

- Проигрывать всегда неприятно. По тому, как складывалась игра, мы вернулись и в концовке могли вырывать ничью. Мы очень расстроены. Фаворит? «Локомотив», раз он нас обыграл.

- Как себя чувствует Эрик Варданян? Можно ли сказать, что травма уже в прошлом, а футболист готов показать свой максимум?

- Он тренируется в общей группе. А максимум зависит только от него, насколько он психологически готов. Он пропустил очень много времени. Нужно набирать форму. Все всегда зависит только от футболиста.