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Семак ответил на вопрос о перспективах Кержакова

11 Апреля 2021, 16:42,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается подготовки к этому матчу, у «Зенита» была неполная неделя. Насколько это повлияло или не повлияло на то, как удалось провести тренировочный цикл?

- Обычный тренировочный цикл. Что касается повлияло или не повлияло, то здесь сложно. Многие команды играют и мы в том числе  в достаточно плотном графике в какие-то части сезона, и, в принципе, это не мешало. Насколько это отражается, можем судить только по своей команде. Работаем так же как обычно.

- Сегодня в запасе на игру после достаточно долгого перерыва появляется Михаил Кержаков. Если говорить о его перспективах подхода к основному составу, то какие они на данный момент?

- Он эту неделю тренировался с основным составом. Что касается его игры, посмотрим. Сейчас Андрей Лунёв играет и играет хорошо, а что будет дальше - посмотрим.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак, Михаил Кержаков
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