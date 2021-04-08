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08 Апреля 2021, 14:25,
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков начал тренироваться в общей группе. Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «сине-бело-голубых».
По словам Семака, Кержаков ещё должен набрать кондиции, которые позволят ему выйти на футбольное поле.
Напомним, Кержаков получил травму в матче против «Ростова», который проходил ещё в конце февраля. С тех пор вратарь питерской команды восстанавливался.
Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, одиннадцатого апреля. Соперником питерской команды будет «Сочи».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Михаил Кержаков