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​Кержаков начал тренироваться в общей группе

08 Апреля 2021, 14:25,

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков начал тренироваться в общей группе. Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «сине-бело-голубых».

По словам Семака, Кержаков ещё должен набрать кондиции, которые позволят ему выйти на футбольное поле.

Напомним, Кержаков получил травму в матче против «Ростова», который проходил ещё в конце февраля. С тех пор вратарь питерской команды восстанавливался.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, одиннадцатого апреля. Соперником питерской команды будет «Сочи».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Михаил Кержаков
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