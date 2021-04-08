​Семак ожидает сложной игры против «Сочи»

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08 Апреля 2021, 16:42,
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Рулевой «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Сочи». Командам предстоит сразиться в рамках двадцать пятого игрового дня чемпионата России в ближайшее воскресенье, одиннадцатого апреля.
Семак, чьи слова приводятся на клубном сайте «Зенит», отметил, что он прекрасно знает футболистов сочинской команды.
«У них есть футболисты, которые становились чемпионами России в составе «Зенита». Команда очень опытная, много игроков, которые хорошо работают с мячом, обладают поставленным ударом. Организованная команда. Очень сложная игра нам предстоит», - высказался Семак.
После двадцати четырёх туров чемпионата России «Зенит» занимает место на вершине турнирной таблицы, а «Сочи» располагается на седьмой строчке. Команды разделяют одиннадцать зачётных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сергей Семак, Сочи