​Семак ожидает сложной игры против «Сочи»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Сочи». Командам предстоит сразиться в рамках двадцать пятого игрового дня чемпионата России в ближайшее воскресенье, одиннадцатого апреля.

Семак, чьи слова приводятся на клубном сайте «Зенит», отметил, что он прекрасно знает футболистов сочинской команды.

«У них есть футболисты, которые становились чемпионами России в составе «Зенита». Команда очень опытная, много игроков, которые хорошо работают с мячом, обладают поставленным ударом. Организованная команда. Очень сложная игра нам предстоит», - высказался Семак.

После двадцати четырёх туров чемпионата России «Зенит» занимает место на вершине турнирной таблицы, а «Сочи» располагается на седьмой строчке. Команды разделяют одиннадцать зачётных баллов.