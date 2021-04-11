Ловрен не попал в заявку «Зенита» на матч с «Сочи», повязка вернулась к Дзюбе

В воскресенье «Зенит» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Сочи». В заявке питерцев на игру не оказалось защитника Деяна Ловрена, который в последние месяцы был капитаном команды. Повязка вернулась к форварду Артёму Дзюбе.

Рулевой «Зенита» Сергей Семак включил в стартовый состав своей команды таких игроков: Лунёв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Стартовый свисток на стадионе «Фишт» прозвучит в половине пятого вечера. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате.

«Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, опережая второй «Спартак» на четыре очка.