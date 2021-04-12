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Семак оценил шансы Мамманы вернуться в «Зенит»

12 Апреля 2021, 08:33,

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением относительно будущего в защитника Эмануэля Мамманы, ныне выступающего на правах аренды за «Сочи».

«Есть ли у Мамманы шансы вернуться в «Зенит»? Шансы есть. Это арендованный игрок. Закончится чемпионат - и вопрос станет актуальным», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

В рамках 25-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде играл против «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В текущем сезоне РПЛ Маммана провел 18 поединков, сделал голевые передачу и получил четыре желтые карточки.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сергей Семак, Эмануэль Маммана
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