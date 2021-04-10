Фоменко: «Менять схему под «Зенит» - это не наша дорога»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом» ответил на вопросы о травмированных.

- Как состояние Сослана Джанаева? Появились сообщения, что вратарь «Сочи» выбыл до конца сезона и не сможет сыграть на Евро.

- У нас такой информации нет.

- Сыграет ли с «Зенитом» Данила Прохин? Почему у него так мало времени? Всего 12 минут в игре с «Тамбовом».

- На данный момент выходит тот, кто сильнее.

- Что посоветуете Михе Мевле, неудачно сыгравшему против Дзюбы в матче Россия - Словения, чтобы у него более удачной получилась игра?

- Ему не надо ничего советовать, он достаточно взрослый человек, он сам проанализирует, что произошло, почему так вышло. Думаю, он не повторит ту ошибку, которую совершил в матче сборной.

- «Сочи» играет в три центральных защитника, но в матче с «Зенитом» необходимо насыщать центральную зону. Допускает ли тренерский штаб изменение схемы на завтрашний матч?

- Нет. Мы полтора года играем по этой схеме. И из-за одного матча не будем менять. Нужно совершенствовать то, что имеем. Менять схему - это не наша дорога.

- Последние игры «Сочи» складывались по одному сценарию, команда хорошо начинала, создавала моменты, однако потом у нее заканчивались силы, допускались ошибки в обороне, и «Сочи» в итоге проигрывал. Какая работа была сделана? В чем вы видите причины этих поражений?

- С «Локомотивом» если брать три поражения, в Москве и дома мы играли в меньшинстве и прибавляли во втором тайме, создав больше моментов, чем в первом при игре вдесятером. Что касается «Рубина», мы два тайма провели на его половине, просто нас подвела низкая реализация. Футбол состоит из этого, кто-то забивает, кто-то ошибается. Нас за ошибки наказали. Раньше не наказывал, а сейчас каждая ошибка дорого обходится. Это игра, кто-то ошибается, кто-то нет. Мы устали? Все устали, но вторые таймы показывают, что это не так.

- Какие задачи на финишный отрезок РПЛ? Есть ли задача попасть в Европу или она как-то видоизменилась?

- Мы профессиональные спортсмены. Ребята, которые выходят на поле, не выходят поиграться. Они выходят в первую очередь выиграть. Завтра будет «Зенит», они выйдут с мыслями о победе, потом будет ЦСКА, будем дальше думать и готовиться к игре. Мысли только об этом.

- Какова ситуация с Жоаозиньо? Понятно ли когда Попов сможет вернуться на поле?

- Мы надеялись, что Ивелин после сборов присоединится к общей группе, но, к сожалению, реабилитация немного затянулась. Надеемся, что последние 2-3 тура он успеет застать. Жоаозиньо активно восстанавливается, если не с «Зенитом», то ближе к ЦСКА он появится в стартовом составе.

- Насколько сказывается нагрузка после матча с «Локомотивом»? Насколько она может повлиять на ход завтрашней игры?

- У нас была заложена хорошая база на сборах. Нагрузка на 10 или 9 полевых более серьезна. Надеемся, что ребята за четыре дня восстановятся. 96 часов до игры - это самый идеальный сценарий по восстановлению. Надеемся на то, что завтра ребята будут хорошо функционально выглядеть.