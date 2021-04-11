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Азмун – о лидерстве в гонке бомбардиров РПЛ: «Для меня куда важнее чемпионство»

11 Апреля 2021, 19:56,

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, забивший два гола в ворота «Сочи» (2:1), прокомментировал лидерство в гонке бомбардиров российской Премьер-лиги.

«Для меня куда важнее чемпионство команды, чтобы мы взяли третий титул подряд. И совершенно не имеет значения, кто станет лучшим бомбардиром. Главное — победа», - приводит слова Азмуна пресс-служба питерцев.

26-летний Азмун сыграл двадцать один матч за «Зенит» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил пятнадцать голов и отдал пять голевых передач. Контракт иранского форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать три миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Сердар Азмун
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