Азмун – о лидерстве в гонке бомбардиров РПЛ: «Для меня куда важнее чемпионство»

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11 Апреля 2021, 19:56,
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, забивший два гола в ворота «Сочи» (2:1), прокомментировал лидерство в гонке бомбардиров российской Премьер-лиги.
«Для меня куда важнее чемпионство команды, чтобы мы взяли третий титул подряд. И совершенно не имеет значения, кто станет лучшим бомбардиром. Главное — победа», - приводит слова Азмуна пресс-служба питерцев.
26-летний Азмун сыграл двадцать один матч за «Зенит» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил пятнадцать голов и отдал пять голевых передач. Контракт иранского форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать три миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Сердар Азмун