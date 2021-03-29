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Мбенг сменил «Ахмат» на минское «Динамо»

29 Марта 2021, 20:16,

Форвард Аблай Мбенг, конфликтующий с руководством «Ахмата», продолжит карьеру в минском «Динамо», куда перешёл на правах аренды. 28-летний сенегалец появился в Грозном в 2015 году и в 106 матчах забил 22 гола, однако зимние сборы с командой не прошел, в клубе вовсе не знали о его месте пребывания. Это уже не первый легионер, который ушел из «Ахмата», Раванелли продолжит карьеру в «Шапекоэнсе».

После 29 туров российской Премьер-лиге «Ахмат» идет на 11-м месте с 29 очками в активе. Лишь в прошлом матче с «Арсеналом» (2:0) команда Андрея Талалаева прервала череду неудачных результатов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Динамо Минск, Аблай Мбенг
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