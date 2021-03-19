Это карма: «Краснодар» смотрит, как свои и чужие воспитанники дают результат сопернику

Проблемы «Краснодара» продолжаются — на этот раз «быки» проиграли «Динамо», ведя по ходу матча 2:0. Причём победу москвичам принесли молодые воспитанники. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о кармическом поражении «быков».

В футболе есть такая вещь, как карма: очень часто случаются абсолютно необъяснимые вещи. Само по себе поражение «Краснодара» от «Динамо» таковым назвать нельзя, но вот сам процесс того, как «быки» повалились, похож на что-то сверхъестественное.

Матч против «Динамо» стал какой-то кармической насмешкой над «Краснодаром». Говорите, что тренера не уволите? Тогда вот поражение, когда команда вела со счётом 2:0. Продолжаете ставить Кайо, над которым потешается футбольная общественность? Вот глупейшее удаление. И пока вы говорите о пользе своей школы, но активно берёте футболистов со стороны, получите поражение от команды, которая реально делает ставку на своих воспитанников. Ах да! И получите гол своего воспитанника... в свои ворота в составе соперника.

«Краснодар» реально будто прогневал футбольного бога. Мы очень много слышим о том, что «быки» хотят делать ставку на свою молодёжь. Однако на деле со своими воспитанниками случаются контрактные разборки. Более того, им раз за разом предпочитают игроков со стороны. Право слово, удивительно! Неужели в системе «Краснодара» нет своего игрока уровня Кайо? И зачем надо было отпускать своего Адамова и брать со стороны Городова, а потом Бабурина? Даже грустная история Ойонго наталкивает на мысль, что некто свыше будто пытается заставить «Краснодар» делать ставку на своих воспитанников, а не искать спасения вовне.

На самом деле за разговором о карме скрывается вполне себе практический смысл. Последние два сезона чётко показали, что ставка «Краснодара» на пришлых игроков не работает. Попытка выстроить результат вокруг Вильены и Кабелла не дала результата. Если разговоры об их проблемах с дисциплиной правдивы, то они точно не могут быть основной для построения команды. При этом пока голландец и француз не дают результата, в составе соперника его даёт Фомин, которого из «Краснодара» попросили ...

В России вообще успеха добиваются команды, где костяк русский, где именно местные футболисты являются основой. У «Краснодара» всё есть для того, чтобы делать ставку не просто на россиян, а на своих воспитанников. Только к ним не надо относиться в стиле Тараса Бульбы, угрожая погубить тех, кого породил. Наоборот, свою молодёжь надо с любовью растить и развивать.

«Краснодару» требуются перемены. И кажется, необходимо вернуться к тому, что было. Ведь у «быков» сейчас перестали появляться свои звёздочки. Где новые Шапи, Уткин, Сафонов? Кто из воспитанников «Краснодара» проявил себя? А ведь из-за травм у Мурада Мусаева была потребность в футболистах.

Перезагрузка «Краснодара» точно должна начаться с того, чтобы выстроить свой костяк из собственных воспитанников. Пример «Динамо» этого года показывает, что можно построить отличную команду из своих кадров. Очень хочется, чтобы «Краснодар» вновь стал симпатичной самобытной командой, а не той, на которую жалко смотреть.

Андрей Центров