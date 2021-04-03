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Вандерсон и Берг - в старте «Краснодара» на матч с «Ахматом»

03 Апреля 2021, 15:49,

Опубликованы стартовые составы «Краснодара» и грозненского «Ахмата» на поединок 24-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Янку.

Матч состоится в Краснодаре сегодня, третьего апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

По итогам 23-х туров Премьер-лиги «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице, а «Ахмат» располагается на 11-й строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Ахмат
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