Вандерсон и Берг - в старте «Краснодара» на матч с «Ахматом»

Опубликованы стартовые составы «Краснодара» и грозненского «Ахмата» на поединок 24-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Янку.

Матч состоится в Краснодаре сегодня, третьего апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

По итогам 23-х туров Премьер-лиги «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице, а «Ахмат» располагается на 11-й строчке.