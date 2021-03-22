Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Деменко - об уходе Берга из «Краснодара»: «Это потеря, потому что Маркус всё доказал»

22 Марта 2021, 15:50,
Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что клуб по окончании сезона покинет шведский форвард Маркус Берг, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«На данный момент это потеря, потому что Маркус Берг всё доказал. Хоть и говорили, что у него что-то не получается, во всех решающих матчах он на самом деле выручал команду. Мы видели сейчас, те матчи, где Берг не играл, «Краснодар» проиграл. В любом случае на данный момент это серьезная потеря. Если бы кто-то был ещё, то это один вопрос, а так в «Краснодаре» сейчас проблемы. Замену Бергу, конечно же, будут искать. Это однозначно», - сказал Деменко.
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Краснодар, Максим Деменко, Маркус Берг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола