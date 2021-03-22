Деменко - об уходе Берга из «Краснодара»: «Это потеря, потому что Маркус всё доказал»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что клуб по окончании сезона покинет шведский форвард Маркус Берг, в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым.

«На данный момент это потеря, потому что Маркус Берг всё доказал. Хоть и говорили, что у него что-то не получается, во всех решающих матчах он на самом деле выручал команду. Мы видели сейчас, те матчи, где Берг не играл, «Краснодар» проиграл. В любом случае на данный момент это серьезная потеря. Если бы кто-то был ещё, то это один вопрос, а так в «Краснодаре» сейчас проблемы. Замену Бергу, конечно же, будут искать. Это однозначно», - сказал Деменко.