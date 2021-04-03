«Краснодар» меняет тренера: Что будет дальше

«Краснодар» снова крупно проиграл и опять выглядел беспросветно. Вновь пошли разговоры про отставку Мурада Мусаева. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обдумывает ситуацию.

В субботу «Краснодар» в очередной раз расстроил своих болельщиков, при этом слово «удивил» к выступлению «быков» не подходит. Подопечные Мусаева были разорваны «Ахматом» в пух и прах со счётом 0:5, и теперь даже ссылаться на какие-то кадровые потери не получится. Для наставника это, судя по всему, стало последним матчем во главе «Краснодара». Основным претендентом называется Виктор Ганчаренко, но и его потенциальное назначение вряд ли станет решением проблемы. Наверняка белорус даст всплеск на первом этапе, но потом всё вернётся на круги своя.

В текущей ситуации «Краснодара» на удивление проявились все проблемы, когда решение зависит от одного человека. Сергей Галицкий — хозяин «быков» и самостоятельно принимает все решения. В ситуации с Мусаевым он выстроил в своей голове красивую картинку, как вырастит тренера внутри клуба. Всем было очевидно, что наставник не справлялся, но Галицкий демонстрировал свою независимость. Мы все видим, к чему это привело.

Хорошего руководителя футбольного клуба отличает умение принимать решение во благо клуба, даже если оно противоречит внутренней обстановке. Мы помним, как прошлым летом «Ювентус» уволил Маурисио Сарри. А ведь туринцы перехватывали его у «Челси», ставили амбициозные планы по смене стиля команды. Однако красивая картинка не стала явью, и Сарри был уволен. Быстро и безжалостно.

Галицкому такой решимости не хватает. Он долго держал Кононова, Шалимова и теперь Мусаева, ожидая чего-то. Каждый раз всё завершалось одинаково.

Проблема в текущем «Краснодаре» заключается в том, что Галицкий хочет говорить с тренером на одном языке. При этом мы видим, как Николич и Шварц делают ровно то, о чём мечтают в «Краснодаре». «Локомотив» и «Динамо» играют в атакующий футбол и активно подпускают воспитанников. Однако и Николич, и Шварц по-русски не говорят.

Интересно, что ведь сейчас «Краснодар» ждёт этап перестройки. Так что новый тренер должен иметь опыт по обновлению. Кстати, у Ганчаренко был такой этап в ЦСКА, но уж прямо удачным назвать его было нельзя. При этом в «Краснодаре» ресурсов-то у наставника, если он всё же придёт, будет меньше.

Отдельный вопрос — это комплектование. «Краснодар», видимо, остаётся без еврокубков и с туманным этапом перестройки. В этой ситуации вполне могут задуматься об уходе Матвей Сафонов и Даниил Уткин. И это важный вопрос — как удержать лидеров не силой и угрозами, а попробовать убедить. В предыдущие годы «Краснодар» просто ссылал недовольных во вторую команду, но и от этого толку не было. Иван Игнатьев всё равно ушёл, а Магомед-Шапи Сулейманов на свой уровень не вернулся. «Краснодару» надо учиться договариваться или просто отпускать с лёгким сердцем.

А ещё «Краснодару» пора нормально выстроить работу со своими воспитанниками. В конце концов странно, что в сборной России уже дебютировали и Николай Комличенко, и Даниил Фомин, но обоим пришлось уйти. Почему-то в самом «Краснодаре» воспитанники пока так и остаются в статусе перспективных.

В общем проблем у «Краснодара» много, и надеяться только на то, что всё решит смена тренера, не стоит.

Андрей Центров