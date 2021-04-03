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​«Спартак» пошутил над «Краснодаром» после 0:5

03 Апреля 2021, 20:30,

«Краснодар» потерпел фиаско в виде домашнего поражения от «Краснодара» со счётом 0:5. После финального свистка пресс-служба «быков» ошибочно опубликовала в Twitter видео предигровой разминки команды и надпись: «Через десять минут начинаем».

Пресс-служба «Спартака» успела прокомментировать эту публикацию, написав: «Вряд ли снова проиграете в 5 мячей. Удачи!».

Стоит напомнить, что почти месяц назад «Спартак» разгромил «Краснодар» на своём поле со счётом 6:1.

На текущую минуту «Краснодар» располагается только на десятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Краснодар
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Комментарии (5)
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1
jUMPER
03 Апреля 2021, 21:21

ЕФ жжет...))) Понять ваши публикации образованному человеку проблематично...))) Взрыв мозга...)))

1
Super fanat
03 Апреля 2021, 21:16

«Краснодар» потерпел фиаско в виде домашнего поражения от «Краснодара» со счётом 0:5.
____________________
Вы совсем там клоуны?

3
SANDR-GREEN
03 Апреля 2021, 21:16

Ну ну, понесло крючкохвостых, снобизм свинский зашкаливает.

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2
ингерман
03 Апреля 2021, 21:12

ай хрюнделя нарываюца.. )))

2
oleguer
03 Апреля 2021, 20:44

Что-то свинота часто стала шутить. Видимо 1-5 от ЦСКА забыли, и как болельщики с трибун уходили....короткая же память... И 0-4 от Санкт-Галлена....Клоуны

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