​«Спартак» пошутил над «Краснодаром» после 0:5

«Краснодар» потерпел фиаско в виде домашнего поражения от «Краснодара» со счётом 0:5. После финального свистка пресс-служба «быков» ошибочно опубликовала в Twitter видео предигровой разминки команды и надпись: «Через десять минут начинаем».

Пресс-служба «Спартака» успела прокомментировать эту публикацию, написав: «Вряд ли снова проиграете в 5 мячей. Удачи!».

Стоит напомнить, что почти месяц назад «Спартак» разгромил «Краснодар» на своём поле со счётом 6:1.

На текущую минуту «Краснодар» располагается только на десятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.