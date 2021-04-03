​«Спартак» пошутил над «Краснодаром» после 0:5

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03 Апреля 2021, 20:30,
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«Краснодар» потерпел фиаско в виде домашнего поражения от «Краснодара» со счётом 0:5. После финального свистка пресс-служба «быков» ошибочно опубликовала в Twitter видео предигровой разминки команды и надпись: «Через десять минут начинаем».
Пресс-служба «Спартака» успела прокомментировать эту публикацию, написав: «Вряд ли снова проиграете в 5 мячей. Удачи!».
Стоит напомнить, что почти месяц назад «Спартак» разгромил «Краснодар» на своём поле со счётом 6:1.
На текущую минуту «Краснодар» располагается только на десятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Краснодар
ЕФ жжет...))) Понять ваши публикации образованному человеку проблематично...))) Взрыв мозга...)))
«Краснодар» потерпел фиаско в виде домашнего поражения от «Краснодара» со счётом 0:5.
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Вы совсем там клоуны?
Ну ну, понесло крючкохвостых, снобизм свинский зашкаливает.
ай хрюнделя нарываюца.. )))
Что-то свинота часто стала шутить. Видимо 1-5 от ЦСКА забыли, и как болельщики с трибун уходили....короткая же память... И 0-4 от Санкт-Галлена....Клоуны