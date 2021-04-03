Сафонов спасал, но пропустил пять! «Ахмат» жёстко унизил «Краснодар» на его поле

Во втором матче 24-го тура РПЛ сошлись «Краснодар» и «Ахмат».

Южное дерби «Краснодар» и «Ахмат» начали соседями по турнирной таблице РПЛ. Но такое соседство вряд ли кого-то радует, ведь это не грозненцы поднялись к «быкам», это «быки» скатились к грозненцам. Сезон у «Краснодара» откровенно провален и 10-е место на данный момент – хорошее тому подтверждение. «Ахмат» идёт 11-м, но отстаёт сразу на пять очков, так что на обмен позициями коллектив Андрея Талалаева не претендовал.

Сергей Галицкий уже заявил, что не уволит Мурада Мусаева даже если тот проиграет все оставшиеся матчи чемпионата. Однако походит это заявление на хорошую мину при плохой игре. В этом году «быки» смогли выиграть только у «Тамбова», распадающегося на глазах. Легионеры уже переживают, начинают говорить, что могут покинуть «Краснодар», если клуб не попадёт в Европу.

Берг, вышедший на острие, Краснодар уже точно покинет, а Вандерсон, Кабелла, Вильена и Классон, составившие полузащиту, ещё думают. Думы их усилились уже на пятой минуте матча: Богосовац простеньким кроссом с левого края разрезал штрафную площадь, Харина никто не закрыл, а Евгений катнул мяч в угол ворот Сафонова. Быстрый гол – 0:1.

Проблем у «Краснодара» добавилось после травмы Игоря Смольникова, ещё в дебюте матча защитника заменил Алексей Ионов. «Быки» постепенно территорией завладели, но опасные моменты не придумывались. Зато «Ахмат» в контрнаступлении мог забить второй. Ильин подстроился, поймав отскок, но из центра штрафной площади в створ не попал. И далее «Ахмат» был опаснее, на излёте тайма заставив дважды спасать Сафонова. Матвей сначала перевёл на угловой плотный удар Тимофеева метров с 10, а потом парировал удар Андрея Семёнова.

Очень сильно «Краснодару» не хватало спасающего Сафонова, но и голевые обязанности Матвей взять на себя не мог, а вот «Ахмат» своего добился, оформив разгром за три минуты второго тайма. Сначала отличился Андрей Семёнов, без помех замкнувший подачу Исмаэла со стандарта – 0:2.

А через две минуты потеря Газинского привела ко второй голевой передаче Исмаэла. Бразилец вывел Бернарда Беришу на рандеву с Матфеем Сафоновым, а тот свой шанс использовал – 0:3.

Грозненцы начертили и четвёртый мяч. Алмаши на грани офсайда получил мяч, ушёл от защитника и прострелил вдоль ворот на Беришу, за которым не успел Алексей Ионов. Бернард спокойно переиграл Сафонова, пробив низом – 0:4. Просто избиение «Краснодара», у футболистов которого ровным счётом ничего не получалось. Левников хотел для ровного счёта подарить гостям пятый гол (пенальти), но VAR помог арбитру принять правильное решение - Олссон не играл рукой. А пятый гол случился и без ошибки арбитра. Алмаши пробил точно в Сафонова, но Алексей Ионов автогол завершил провальный матч своей команды. Будто точку поставил - 0:5.

«Ахмат» смотрелся гораздо опаснее и взрослее более именитых краснодарцев, и даже Матвей Сафонов не смог спасти «быков» от позора. Вопросы по увольнению Мурада Мусаева, конечно, с новой силой обрушатся на Сергея Галицкого, но прозвучит ли в ответ что-то новое?