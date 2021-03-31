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ЭСК не пришла к единому мнению, правильно ли «Динамо» забило победный гол «Краснодару»

31 Марта 2021, 20:35,

В 23-м туре чемпионата России «Краснодар» на своём поле проиграл «Динамо», играя вдесятером (2:3). Решающий гол на 80-й минуте забил Константин Тюкавин, который в голевой атаке, возможно, нарушал правила. Арбитр Василий Казарцев засчитал этот гол, что вызвало негодование в стане «быков».  Позже экспертно-судейская комиссия согласилась, что судья принял правильное решение.

Как сообщает «РБ-Спорт», при обсуждении данной спорной ситуации члены комиссии не пришли к единому мнению. Российские эксперты считали, что Казарцев ошибся, иностранцы - наоборот. При счете 4:4 при голосовании, по регламенту, решение было принято в пользу рефери.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Краснодар, Василий Казарцев, Константин Тюкавин
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