Александр Мостовой: «Видно было, что команда не слушается Мусаева. Он никогда не играл в футбол, его никто не знает»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал уход Мурада Мусаева в отставку с поста главного тренера «Краснодара» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я считаю, что с этой отставкой затянули. Все понимают, что это действительно так. Я об этой отставке говорил ещё полгода назад. Уже тогда видно было, что команда начинает проигрывать, и футболисты начинают дурачиться. Я после их разгромного поражения от «Ахмата» сразу сказал, что он должен сказать: «Я ухожу». И через 2 часа уже появилась информация, что он покидает пост. Здесь отставка полностью оправдана, но все-таки затянули.

Видно было, что команда его не слушается. Это было логично, когда его только назначали. Он никогда не играл в футбол, его никто не знает. Поэтому это логично абсолютно.

Останется ли он в структуре клуба? Не знаю. Все зависит от отношений с руководством. Он же был долго в структуре клуба. В структуре клуба ещё сто человек, просто футбольных людей там мало. Ясно, что все в футбол играть не умеют.

Когда ты имеешь в команде 10 иностранцев и назначаешь человека, которого не знают, это приведет к тому, что в какой-то момент эти игроки будут говорить: «Кто это?» Я это говорю, потому что я в футболе 30 лет был, и что я только в футболе не видел. Все вылезает, когда нет результата. Когда результат есть, все хорошие. Вот тут и вылезло все наружу», - сказал Мостовой.