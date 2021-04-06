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Орлов - об увольнении Мусаева: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»

06 Апреля 2021, 08:25,

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отставку Мурада Мусаева с поста наставника «Краснодара». Тренер был уволен после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5.

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Последние матчи «Краснодара» - это ужас без конца. Ну и вот этот конец пришел. Тренер не управлял командой, последовала отставка», - заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее СМИ сообщали, что пост главного тренера «быков» может занять Виктор Ганчаренко, покинувший недавно московский ЦСКА.

После 24-х туров российской Премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 34 балла и занимает лишь десятое место в турнирной таблице. Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде против тульского «Арсенала».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Геннадий Орлов, Мурад Мусаев
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