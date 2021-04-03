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​Мусаев ответил на вопрос о возможной отставке

03 Апреля 2021, 19:38,

«Краснодар» в субботу разочаровал армию своих болельщиков, проиграв «Ахмату» в родных стенах со счётом 0:5. На пресс-конференции рулевой «быков» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможной отставке.

«После игры со «Спартаком» [поражение 1:6 – прим.] я говорил с руководством и сказал, что готов уйти, если это будет лучше для команды. Ответ вы слышали», - сказал Мусаев.

«Меня тоже не устраивает положение команды. Думаете, я держусь за своё место? Понимаю, что за плохие результаты отвечает тренер. Я должен пообщаться с президентом», - отметил наставник краснодарской команды.

На текущий момент «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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Комментарии (2)
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Юбор
03 Апреля 2021, 20:45

Мусаев, конечно, не фигура, ему не хватает авторитета классного игрока, и это приговор. И вообще Краснодар идёт не в правильном направлении, пытается играть в удержание и комбинировать в штрафной, комплектуется отыгранными возрастными игроками, но это же не в духе современного футбола. Можно, конечно, сделать 2- 3 передачи в центре поля, но потом всё равно надо бежать изо всех сил, а бежать-то в Краснодаре и не кому.

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