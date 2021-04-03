«Краснодар» в субботу разочаровал армию своих болельщиков, проиграв «Ахмату» в родных стенах со счётом 0:5. На пресс-конференции рулевой «быков» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможной отставке.

«После игры со «Спартаком» [поражение 1:6 – прим.] я говорил с руководством и сказал, что готов уйти, если это будет лучше для команды. Ответ вы слышали», - сказал Мусаев.

«Меня тоже не устраивает положение команды. Думаете, я держусь за своё место? Понимаю, что за плохие результаты отвечает тренер. Я должен пообщаться с президентом», - отметил наставник краснодарской команды.

На текущий момент «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.