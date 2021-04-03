​5:0 над «Краснодаром» - самая крупная победа «Ахмата» в РПЛ

В субботу вечером «Ахмат» неожиданно крупно обыграл «Краснодар» на выезде – 5:0. Для грозненцев эта победа стала самой крупной в истории выступлений в Премьер-лиге. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Ранее самыми крупными для «Ахмата» в рамках РПЛ были победы со счётом 4:0 – над «Томью» в 2009 году и над «Амкаром» в 2014 году.

«Ахмат» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Впереди у грозненской команды два подряд матча против «Уфы» - сначала в Кубке России, а затем и в Премьер-лиге.