Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​5:0 над «Краснодаром» - самая крупная победа «Ахмата» в РПЛ

03 Апреля 2021, 20:23,

В субботу вечером «Ахмат» неожиданно крупно обыграл «Краснодар» на выезде – 5:0. Для грозненцев эта победа стала самой крупной в истории выступлений в Премьер-лиге. Об этом информирует пресс-служба лиги.

Ранее самыми крупными для «Ахмата» в рамках РПЛ были победы со счётом 4:0 – над «Томью» в 2009 году и над «Амкаром» в 2014 году.

«Ахмат» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Впереди у грозненской команды два подряд матча против «Уфы» - сначала в Кубке России, а затем и в Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ахмат
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Сборная Италии вновь выиграла со счётом 2:0, скромно повержена Литва
Россия по делу уступила Словакии: Разбираем, кто был худшим в схеме Черчесова
Россия по делу уступила Словакии: Разбираем, кто был худшим в схеме Черчесова


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола