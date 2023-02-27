Глушаков: «Мне непривычно видеть Комбарова тренером»

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Денис Глушаков поделился впечатлениями в своём Telegram-канале о встрече с бывшим партнёром по «Спартаку» Дмитрием Комбаровым. Комбаров, напомним, является главным тренером петербургской «Звезды» - клуба, с которым «Пари НН» сегодня встречался в рамках четвертьфинальной встречи Кубка России.

«Мне непривычно видеть его тренером. Впервые столкнулся с тем, что бывший партнёр тренирует соперника. Очень необычно. Но я понимаю, что время идёт», - пишет Глушаков.

Глушаков, напомним, подписал соглашение с нижегородцами до конца текущего сезона. А Комбаров в таком же возрасте повесил бутсы на гвоздь и начал тренировать.