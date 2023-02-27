«Пари НН» уверенно обыграл «Звезду»

«Звезда», одна из лучших команд Второй лиги, играл против «Пари НН» в кубковом матче. В начале игры Эдгар Севикян опасно пробивал по воротам, но голкипер блестяще парировал. Но и он был бессилен на 35-й минуте. Тимур Сулейманов продавил оборону по левому краю поля и вырезал мяч на Никиту Каккоева, который открыл счет. После перерыва вышедший на замену Денис Глушаков сыграл на набравшего ход Данила Корнюшина, который в итоге поразил ближний угол ворот.
2:0, «Пари НН» уверенно шагнул в полуфинал Пути регионов.
Протокол игры
|33'Каккоев Никита (0:1)
|64'Корнюшин Даниил (0:2)
Мухин Владимир•Коледин Юрий•Смирнов Игорь•Каптилович Дмитрий75' (Зюзин Александр (75') •Орлов Андрей•Суконкин Дмитрий75' (_Brovchuk V. (75') •Выскребенцев Андрей• 35'Андреев Максим• 88'Шитов Виталий•Евсютин Степан68' (Першин Матвей (68') •Кудряшов Павел46' (Ходорченко Никита (46')
Гойло Никита•Юлдошев Иброгимхалил57' (Корнюшин Даниил (57') •Масоэро Лукас Габриэль•Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Майга Мамаду•Каккоев Никита•Севикян Эдгар57' (Калинский Николай (57') •Михайлов Ярослав•Сулейманов Тимур73' (Яковлев Владислав Геннадьевич (73') •Кротов Вячеслав57' (Глушаков Денис (57')
Запасные: Берковский Илья•Гоцук Кирилл•Нигматуллин Артур
27 февраля.
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