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Кубок России

«Пари НН» уверенно обыграл «Звезду»

27 Февраля 2023 • 16:30 Комментировать
Звезда Санкт-Петербург
0:2
Пари НН
окончен

«Звезда», одна из лучших команд Второй лиги, играл против «Пари НН» в кубковом матче. В начале игры Эдгар Севикян опасно пробивал по воротам, но голкипер блестяще парировал. Но и он был бессилен на 35-й минуте. Тимур Сулейманов продавил оборону по левому краю поля и вырезал мяч на Никиту Каккоева, который открыл счет. После перерыва вышедший на замену Денис Глушаков сыграл на набравшего ход Данила Корнюшина, который в итоге поразил ближний угол ворот.

2:0, «Пари НН» уверенно шагнул в полуфинал Пути регионов.

Протокол игры  
Звезда Санкт-Петербург0:2Пари НН
  33'Каккоев Никита (0:1)
  64'Корнюшин Даниил (0:2)
Мухин ВладимирКоледин ЮрийСмирнов ИгорьКаптилович Дмитрий 75' (Зюзин Александр ( 75') Орлов АндрейСуконкин Дмитрий 75' (_Brovchuk V. ( 75') Выскребенцев Андрей  35'Андреев Максим  88'Шитов ВиталийЕвсютин Степан 68' (Першин Матвей ( 68') Кудряшов Павел 46' (Ходорченко Никита ( 46')
Запасные: Пшеничников ДанилБровчук ВиталийКомбаров ГлебШилов Данил
Гойло НикитаЮлдошев Иброгимхалил 57' (Корнюшин Даниил ( 57') Масоэро Лукас ГабриэльАлександров ВикторСтоцкий ДмитрийМайга МамадуКаккоев НикитаСевикян Эдгар 57' (Калинский Николай ( 57') Михайлов ЯрославСулейманов Тимур 73' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 73') Кротов Вячеслав 57' (Глушаков Денис ( 57')
Запасные: Берковский ИльяГоцук КириллНигматуллин Артур
27 февраля.

 

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