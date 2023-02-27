«Пари НН» уверенно обыграл «Звезду»

«Звезда», одна из лучших команд Второй лиги, играл против «Пари НН» в кубковом матче. В начале игры Эдгар Севикян опасно пробивал по воротам, но голкипер блестяще парировал. Но и он был бессилен на 35-й минуте. Тимур Сулейманов продавил оборону по левому краю поля и вырезал мяч на Никиту Каккоева, который открыл счет. После перерыва вышедший на замену Денис Глушаков сыграл на набравшего ход Данила Корнюшина, который в итоге поразил ближний угол ворот.

2:0, «Пари НН» уверенно шагнул в полуфинал Пути регионов.