Наставник «Пари НН» Горлов: «Сейчас все мысли о кубковом матче со «Звездой»

Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России против «Звезды» из Санкт-Петербурга.

«В любом турнире надо стараться выигрывать. Сейчас все мысли о кубковом матче со «Звездой». Тренеры обычно говорят, что в первой официальной игре все равны. Нельзя недооценивать соперника», — цитирует Горлова пресс-служба нижегородского клуба.

Специалист рассказал, что подготовка к игре со «Звездой» начнется 23 февраля, нужно будет определиться с составом и планом на встречу. Футболисты должны продемонстрировать свои лучшие качества, добавил Горлов.

Матч между «Звездой» и «Пари НН» состоится 27 февраля, начало — в 14:30 по московскому времени.