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Кубок России

Сулейманов отдал приз лучшему игроку матча со «Звездой» своему одноклубнику

27 Февраля 2023 • 17:40 Комментировать
Звезда Санкт-Петербург
0:2
Пари НН
окончен

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов решил отдать приз лучшему игроку матча против петербургской «Звезды» в Кубке России своему другу и товарищу по команде – Никите Каккоеву. Напомним, нижегородцы сегодня уверенно обыграли подопечных Дмитрия Комбарова в Санкт-Петербурге – 2:0. Каккоев забил первый гол «Пари НН» в этой встрече с передачи Сулейманова.

«Спасибо большое болельщикам, что выбрали меня лучшим игроком, мне очень приятно, однако в этом матче немало сделал мой друг по команде, который меня мотивирует каждый день. Будь добр, забери эту статуэтку», - рассказал Сулейманов «Матч ТВ» и обратился к Каккоеву.

Следующий матч «Пари НН» проведёт в Санкт-Петербурге, но уже против грозного соперника в лице «Зенита». Встреча в рамках РПЛ состоится 4 марта, это грядущая суббота.

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Евро-Футбол.Ру,
Звезда Санкт-Петербург Никита Каккоев Тимур Сулейманов Пари НН
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