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Кубок России

«Звезда» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

27 Февраля 2023 • 14:00 Комментировать (1)
Звезда Санкт-Петербург
0:0
Пари НН
1 5.50 X 3.70 2 1.65
1-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Звезда» и «Пари НН».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Звезда Санкт-Петербург0:0Пари НН
Мухин ВладимирКоледин ЮрийСмирнов ИгорьКаптилович ДмитрийОрлов АндрейСуконкин ДмитрийВыскребенцев АндрейАндреев МаксимШитов ВиталийЕвсютин СтепанКудряшов Павел
Запасные: Пшеничников ДанилБровчук ВиталийХодорченко НикитаЗюзин АлександрПершин МатвейКомбаров ГлебШилов Данил
Гойло НикитаЮлдошев ИброгимхалилМасоэро Лукас ГабриэльАлександров ВикторСтоцкий ДмитрийМайга МамадуКаккоев НикитаСевикян ЭдгарМихайлов ЯрославСулейманов ТимурКротов Вячеслав
Запасные: Корнюшин ДаниилБерковский ИльяГлушаков ДенисКалинский НиколайЯковлев Владислав ГеннадьевичГоцук КириллНигматуллин Артур
27 февраля.
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Евро-Футбол.Ру,
Звезда Санкт-Петербург Пари НН
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ЗВЕЗДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАРИ НН
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Комментарии (1)
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ингерман
27 Февраля 2023 в 14:07
ай на требунах адин болела спрашиваец у другова..
- а чё фамилиёв в протаколе нету..
ответ:
- эти имена слишкам извесны чтобы тута их называць )))
уперед ноунэймы! А-ха-ха-ха! )))
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Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
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