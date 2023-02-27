«Звезда» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Звезда» и «Пари НН».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Звезда Санкт-Петербург - Пари НН
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Протокол игры
Гойло Никита•Юлдошев Иброгимхалил•Масоэро Лукас Габриэль•Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Майга Мамаду•Каккоев Никита•Севикян Эдгар•Михайлов Ярослав•Сулейманов Тимур•Кротов Вячеслав
27 февраля.
- а чё фамилиёв в протаколе нету..
ответ:
- эти имена слишкам извесны чтобы тута их называць )))
уперед ноунэймы! А-ха-ха-ха! )))
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